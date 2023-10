Via i rifiuti abbandonati, a Loseto l'iniziativa che chiama a raccolta i residenti. In una petizione le richieste per il quartiere

Ripulire dai rifiuti abbandonati le stradine a ridosso della parte antica di Loseto. I volontari di Retake Municipio IV tornano in azione e chiamano a raccolta i residenti del quartiere per due giornate di 'clean up', in programma il 21 e 22 ottobre.

"Abbiamo in mente una serie di iniziative, sia nel borgo antico che nella zona nuova", spiega Marco De Tullio, referente del gruppo. "Dopo le criticità segnalate, dobbiamo riconoscere l'impegno del Municipio e di Amiu, che sta eseguendo settimanalmente la pulizia con spazzatrice e operatori nella parte nuova. Ma riteniamo che anche il centro storico abbia bisogno di maggiore attenzione e di interventi di pulizia. Allo stesso tempo, vogliamo avvicinare gli stessi cittadini alla cura del borgo antico, con l'auspicio che possa essere sempre più valorizzato e conosciuto".

Per il 21 e 22 ottobre, l'appuntamento è alle ore 9.30 nella piazza antistante il castello, nella zona antica di Loseto. Tutti possono partecipare: sono richiesti abbigliamento comodo e buona volontà. "Provvederemo noi a fornire il materiale necessario - dice De Tullio - L'iniziativa è sostenuta dal Municipio e stiamo lavorando per coordinarci anche con Amiu e Polizia locale".

Ma l'attenzione di Retake non si ferma alla sola parte antica dell'ex frazione. "Ci sono diverse situazioni su cui vorremmo richiamare l'attenzione - aggiunge ancora De Tullio - come ad esempio quella della strada che collega Loseto a Valenzano e Ceglie. Anche quella è piena di rifiuti abbandonati, per non parlare del manto stradale pieno di buche e delle condizioni del ponte, su cui vorremmo che l'amministrazione intervenisse. Continuiamo a chiedere fototrappole per contrastare il problema dei rifiuti, e lo ribadiamo: come Retake siamo pronti a contribuire anche al loro acquisto. Inoltre, siamo in attesa di sapere quando partirà davvero il porta a porta, annunciato per il nostro territorio".

Le istanze dei residenti di Loseto, del resto, sono tante. E sono state raccolte in un documento che nei giorni scorsi è stato anche pubblicato sui gruppi social di quartiere, per raccogliere e integrare altre proposte e richieste. Si va dalla pulizia e manutenzione del verde (con la richiesta di un cronoprogramma per il lavaggio stradale e per la cura dei parchi Mizzi e don Vito Marotta) alla sicurezza (con l'installazione di telecamere di videosorveglianza e un presidio fisso della Polizia locale) fino a questioni da tempo molto sentite nell'ex frazione (come la necessità di un pediatra/medico di base e la richiesta di spostamento/interramento dei tralicci Terna). "Domenica 8 ottobre - spiega sempre De Tullio, che è tra i promotori della petizione - sarà avviata la raccolta firme: saranno allestiti due gazebo, rispettivamente nel parco Mizzi e in piazza Vittorio Emanuele III nel borgo antico. Ci auguriamo che in tanti aderiscano, per poter poi sottoporre le istanze all'amministrazione comunale. Crediamo che Loseto meriti da parte delle istituzioni più cura e attenzione".