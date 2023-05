Erba alta nel parco Mizzi a Loseto: "Intitolato a una vittima innocente di mafia, ma lasciato nell'abbandono"

Erba alta tanto da aver raggiunto le sedute delle panchine: siamo a Loseto, nel parco che sorge nella parte 'nuova' del quartiere. A segnalare le condizioni in cui si trova l'area verde, intitolata a Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia, è il gruppo Retake Municipio IV.

"Non è accettabile che un parco dedicato a una vittima innocente di mafia sia in queste condizioni - dice con amarezza il referente del gruppo, Marco De Tullio - Questo parco doveva essere il simbolo della rinascita e invece ogni anno succede questo, non viene curato e l'erba cresce, è una vergogna". La richiesta, dunque, è quella di un immediato intervento di manutenzione e sfalcio per restituire decoro e ordine all'area verde. "Non voglio pensare a cosa succederà quando anche il secondo lotto del parco sarà completato. Se abbiamo difficoltà a curarne uno, figuriamoci due", aggiunge De Tullio, che conclude: "Quando vedo queste cose mi vergogno, ma noi non molliamo e continueremo a segnalare".