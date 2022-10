Al termine il progetto contro il caporalato nel Mezzogiorno, la Puglia coordinatrice del programma: "Migliaia di interventi, ma la sfida continua"

Si è svolta a Palermo l'ultima agorà di condivisione del progetto 'Su.pr.Eme', il programma per il contrasto al caporalato nel Mezzogiorno che ha visto la Puglia nel ruolo di coordinatrice delle iniziative. Il progetto 'Sud protagonista nel superamento dell’emergenza in ambito di grave sfruttamento degli stranieri', finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito dei Fondi Amif, giungerà al termine il prossimo 20 ottobre ed ha visto la partecipazione di altre 4 regioni: Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, insieme alla Puglia, hanno coinvolto enti pubblici e realtà del terzo settore per propagare e diffondere, in tutto il Mezzogiorno, quasi 350mila servizi e azioni a contrasto dello sfruttamento dei migranti impegnati nei campi.

“Non è solo un piano di azioni - ha precisato il dirigente della sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie e antimafia Sociale della Regione Puglia, Antonio Tommasi - ma un percorso in cui la Puglia, insieme alle altre 4 regioni del Sud Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata e al partner tecnico Consorzio Nova, ha collaudato una forma di partenariato che ha rappresentato il punto di forza di tanta progettualità messa in campo e che spero non si interrompa con la scadenza del programma il 20 ottobre”.

Il progetto 'Su.pr.Eme' volge al termine, ma è già in cantiere una prosecuzione del lavoro svolto: "La sfida ora - continua Tommasi - è quella della continuità delle attività svolte finora che rappresentano un patrimonio prezioso da salvaguardare. Io auspico che ci siano le condizioni, nella nuova programmazione, di garantire continuità a questo modello di governance e ai risultati prodotti, che rischierebbe altrimenti di essere vanificato. Intanto, la Puglia, da coordinatrice delle altre regioni, ha già promosso il passaggio di consegne alla Regione Sicilia che sarà coordinator partner nella prossima programmazione".

“Il progetto - afferma il Direttore del Consorzio Nova, Giampiero Losapio - restituisce una fotografia di un lavoro profondo e capillare fatto sui territori sul un tema complesso come il caporalato, che necessita di un approccio a 360 gradi e multidimensionale. Ci stiamo interrogando su come salvaguardare il patrimonio di consapevolezza accumulato in termini di sensibilizzazione delle comunità al tema della condizione dei migranti impegnati nei campi e di servizi attivati per alleviare il disagio abitativo, facilitare il trasporto sui luoghi di lavoro e accompagnarli nei processi assistenza sanitaria e di integrazione ”.