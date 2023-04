Buone pratiche nella lotta agli sprechi alimentari: amministrazioni pubbliche e Terzo settore a confronto 

Amministrazioni pubbliche e organizzazioni del Terzo settore a confronto sulle buone pratiche nella lotta agli sprechi alimentari. Questo il tema dell'evento 'E' ancora buono', realizzato nell'ambito del progetto Bari Social Food in partenariato con l'assessorato al Welfare del Comune di Bari e la Cooperativa sociale CAPS. L'appuntamento si terrà venerdì prossimo, 14 aprile, a partire dalle ore 16.30 nello Spazio Murat, in piazza del Ferrarese.

L'incontro sarà introdotto dall'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, che presenterà il progetto Bari Social Food. Interverranno Fabio Bonanno (responsabile agricoltura e Food Policy, Roma Capitale), Raoul Tiraboschi (Coordinatore Food Policy, Comune di Bergamo), Antonio Spera (Avanzi Popolo 2.0), Roberta Massa (Rete Food Pride - Rete nazionale contro lo spreco alimentare). Tra gli ospiti Maria Chiara Gadda, deputata e prima firmataria Legge 166/16, nota anche come 'legge antispreco', per la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Bari, Antonio Decaro. Modera l'incontro il giornalista Antonio Scotti.