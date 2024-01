Lotteria Italia 2023-2024, la fortuna bacia la provincia di Bari con 5 biglietti vincenti: l'elenco completo

La fortuna bacia la provincia di Bari con cinque tagliandi vincenti, da 20mila euro ciascuno, della Lotteria Italia. L'estrazione avvenuta ieri non ha 'creato' nuovi milionari in Puglia ma ha comunque fatto felici cinque baresi che avevano acquistato in precedenza i biglietti.

Le vincite più ricche (di prima categoria) sono state estratte, come di consueto, in diretta su Rai 1, nel corso del programma Affari Tuoi condotto da Amadeus. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto F306831 venduto a Milano, mentre il secondo, da 2,5 milioni, è andato al possessore del tagliando M382938 venduto a Campagna (Salerno). Il terzo premio da 2 milioni, invece, è stato vinto ad Albuzzano (Pavia), con il biglietto I191375. Il quarto e il quinto, rispettivamente da 1,5 milioni e 1 milione di euro sono stati assegnati a Roncadelle (Brescia) con il tagliando C410438 e a Montescudo Monte Colombo (Rimini) con il biglietto N454262

Nel Barese non vi sono state neppure vincite di seconda categoria (da 100mila euro), ma sono stati comunque estratti 5 biglietti tra i 190 vincitori di terza categoria, per un premio individuale di 20mila euro. Di seguito i tagliandi vincenti

O281753 venduto a Polignano a Mare

E344888 venduto a Putignano

B195224 venduto a Triggiano

Q325332 venduto a Giovinazzo

F264882 venduto a Modugno

L'elenco con tutti i biglietti vincenti di prima, seconda e terza categoria