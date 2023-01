In Puglia 250mila tagliandi staccati per la Lotteria Italia: vendite in calo rispetto all'anno scorso

Sono stati circa 250mila i tagliandi della Lotteria Italia 2022 complessivamente staccati in Puglia: 250.400, per la precisione, come riporta Agipronews. La vendita dei biglietti della nostra regione quest'anno ha registrato un calo del 5,6% rispetto allo scorso anno. Nella classifica delle regioni, secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli elaborati da Agimeg, la Puglia è all'ottavo posto: al primo, invece, il Lazio.

Guardando alle singole province pugliesi, come riporta Agipronews, la prima per vendite rimane Bari, con 81mila biglietti (-5,5%), seguita da Foggia a 52.260 (-2%) e Lecce (45.200, -12,8%). In controtendenza la provincia Bat, dove le vendite crescono del 5,4% grazie ai 26.620 biglietti acquistati, mentre a Taranto ne sono stati venduti 25.510(-6,4%). Chiude Brindisi (19.810, -8,8%). Nonostante il calo, si conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Nella serata di oggi, 6 gennaio 2023, si terrà l'estrazione. "Soliti ignoti", su Rai1, è ancora una volta il programma televisivo abbinato alla Lotteria Italia. Nella parte finale dello show arriverà il momento più atteso da tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti vincenti, che si svolgerà durante la puntata. Verrà comunicato il numero del biglietto corrispondente al premio di prima categoria da 5 milioni di euro; ma sono comunque previsti altri 4 ricchi premi comunicati durante la trasmissione; più ulteriori premi di categoria inferiore e successivamente resi noti da fonti ufficiali.