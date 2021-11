Si illuminano gli alberi lungo la Muraglia a Bari, Decaro: "Una piccola anticipazione del Natale"

Tronchi e rami illuminati: gli alberi ai piedi della Muraglia, a Bari, brillano grazie alle prime luci di Natale. A pubblicare lo scatto è su Fb il sindaco Antonio Decaro: "Una piccola anticipazione del Natale è arrivata in città".

"Pian piano - prosegue il primo cittadino . vedremo le strade e le piazze dei diversi quartieri illuminarsi e prepararsi al periodo di festa più atteso da adulti e bambini. Quest'anno nelle strade e nelle piazze ci torneremo tutti. Torneremo a stare insieme, a vivere la nostra città e a riprenderci le nostre tradizioni".

Per questo Natale, infatti, il Comune ha predisposto il ritorno del Villaggio di Natale e degli spettacoli in piazza, mentre Amgas, oltre a illuminare parte della Muraglia (tra cui i prospetti dei palazzi, di fatto già illuminati dallo scorso anno) e del lungomare Imperatore Augusto, allestirà il tradizionale 'giardino' con il grande albero di piazza del Ferrarese. Tornano anche, quest'anno, le celebrazioni a porte aperte per San Nicola il 6 dicembre, così come, nello stesso giorno, l'appuntamento con l'accensione dell'albero di Natale.