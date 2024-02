Nuove luci a led lungo le strade di Japigia: i lavori proseguono su via Magna Grecia e via Peucetia

Prosegue l'installazione delle nuove luci stradali a led nei quartieri del Municipio 1 di Bari. Gli operai stanno effettuando i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti precedenti con quelli a led di ultima generazione lungo le strade non ancora toccate dagli interventi.

In particolare, le aree interessate da questa porzione di cantieri sono via Magna Grecia, via Peucetia e viale Japigia: "Questo intervento - spiega il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti - va a sommarsi a quello iniziato alcuni anni fa in tante altre strade del nostro territorio, dando continuità al percorso di rigenerazione della pubblica illuminazione, con l'obiettivo di dare maggior luce e sicurezza in tutte le strade della città di Bari e generando anche un vantaggio green legato alla riduzione dei consumi".