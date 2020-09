La barese Lucia Abbinante alla guida dell'Agenzia Nazionale Giovani. Spadafora: "Visione strategica e professionalità"

La barese Lucia Abbinante guiderà l'Agenzia Nazionale Giovani: la nomina è stata ufficializzata dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Abbinante, 32 anni, barese, ha iniziato da giovanissima ad occuparsi di partecipazione giovanile e reti sociali, dando vita ad alcune delle più interessanti esperienze nate dal basso degli ultimi anni, tra queste Radio Kreattiva, la prima web radio antimafia partecipata dagli studenti e dalle studentesse, e le Reti Civiche Urbane del comune di Bari.



"Ho avuto modo di apprezzare le sue doti professionali sin da quando ero Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Sono convinto che, in continuità con l’ottimo lavoro svolto dal Direttore uscente, Domenico De Maio" (passato alla Fondazione per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026) "metterà al servizio dell’Agenzia il suo slancio e la sua visione strategica".

