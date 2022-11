Il Comune prepara il Natale a Bari: c'è il bando per le luminarie. Luci festive per le strade cittadine

Il Comune di Bari ha pubblicato un bando da 200mila euro per le luminarie natalizie in città. L'accordo quadro, come spiega la determina dirigenziale che avvia il bando, prevede una durata di 10 mesi. Un passo in avanti, dunque, per l'allestimento delle iniziative per le Feste nel capoluogo pugliese, che vedrà anche il ritorno del grande Albero, del Villaggio di Santa Claus e di altri eventi collaterali.

Per quanto riguarda le luminarie,"l’Amministrazione Comunale - si legge nel provvedimento degli uffici cittadini - intende organizzare iniziative che appartengono al patrimonio socio-culturale e religioso dell’intera comunità, contribuendo alla promozione e valorizzazione del territorio, attraverso l’allestimento di alcune vie e piazze della città con scenari illuminotecnici anche a tema natalizio capaci di creare un’atmosfera accogliente in grado di garantire anche un forte richiamo turistico".

Le luminarie, spiega ancora il Comune, "sono state una sorta di volano per il rilancio e l’incremento della economia della città, che ha ampiamente compensato il bassissimo incremento dei costi per illuminazione pubblica, assicurato dalle particolari caratteristiche tecniche delle luminarie, tutte costituite da sorgenti a led a bassissima potenza".