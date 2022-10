Alla Fiera del Levante torna il Luna Park: 10mila metri quadrati dedicati al divertimento per la Campionaria

Un 'ritorno alle tradizioni' per la Fiera del Levante: in occasione dell'85esima edizione della Campionaria sarà dedicato uno spazio al luna park. Una notizia, diffusa attraverso i social dell'evento in programma dal 15 al 23 ottobre, che non mancherà di fare la felicità di adulti e bambini. In totale l'area con le giostre occuperà ben 10mila metri quadrati dello spazio fieristico.

"In tanti lo avete chiesto e nominato fra i ricordi più belle delle vostre esperienze in Fiera del Levante - si legge nel post della Fiera del Levante - e noi non potevamo non ascoltarvi. Quest'anno, per tutti i giorni della Campionaria, torna Il Luna Park con tantissime giostre pronte a far divertire grandi e piccini!". Una notizia accolta positivamente dal pubblico social della Campionaria, come per la decisione di mantenere a 3 euro per tutti i prezzi dei biglietti d'ingresso, acquistabili anche online per evitare le code.