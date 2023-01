Lunedì 16 gennaio incontro su 'Bellezza delle botteghe storiche nell’epoca della globalizzazione'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il 16 gennaio 2023 presso il Circolo Unione di Bari il Rotary Club Bari Sud s’interroga sulla “Bellezza delle botteghe storiche nell’epoca della globalizzazione”. Il Rotary Club Bari Sud, in collaborazione con la Confcommercio Bari-BAT e il proprio Centro di Assistenza Tecnica CAT Confcommercio Bari scarl hanno organizzato per il 16 gennaio p.v. una conferenza sulla “Bellezza delle botteghe storiche nell’epoca della globalizzazione” che si terrà presso il Circolo Unione di Bari. A partire dalle ore 20.30, dopo un intervento di saluto di Antonio Aprea ed Alessandro Ambrosi, rispettivamente Presidenti del Rotary Club Bari Sud e di Confcommercio Bari BAT interverranno i relatori Vito Marino Abrusci e Raphael Aboav rispettivamente Vice Presidente e funzionario strategico di Confcommercio Bari BAT intervistati da Marcello Pisciotta, organizzatore della conferenza. Molti gli argomenti che saranno trattati nel corso della serata. In prima istanza i relatori esporranno le principali motivazioni sottese alla tutela dei negozi storici e quali sono i tratti distintivi delle attività storiche. Dopo una breve illustrazione delle attività di tutela promosse dalla Regione Puglia “Bando Imprese Storiche L.R. 30/2021” saranno presentate alcune iniziative di riappropriazione della memoria storica del commercio da parte di comunità ed un cenno su possibili future misure di tutela dei negozi storici. La serata si concluderà con un intervento di Carla Palone, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari. La Confcommercio resta a disposizione per l’inoltro delle pratiche di riconoscimento Impresa Storica per l’inserimento nell’elenco regionale.