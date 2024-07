Vandalizzato mesi fa, ripristinato con una cerimonia: installato crocifisso sul lungomare di Bari

Un crocifisso è stato installato, questa mattina, sul tratto antistante il lungomare di Bari Vecchia, nella zona chiamata un 'angolo di paradiso' dai residenti. In precedenza, nei mesi scorsi, vandali avevano danneggiato la struttura precedente.

La cerimonia di benedizione, officiata da don Angelo Cassano, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del neo sindaco eletto di Bari, Vito Leccese, e del presidente uscente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti: "È particolarmente evocativo e suggestivo - ha detto Leccese - che nella giornata mondiale del mar Mediterraneo questa installazione venga dedicata al nostro mare, ponte tra popoli, culture e religioni. Speriamo che torni presto a essere simbolo di speranza e non più il più grande cimitero d'Europa, come lo definì Papa Francesco. Ringrazio don Angelo Cassano, i custodi della bellezza e tutti i residenti del borgo antico per questo inizio di settimana pieno di significato".