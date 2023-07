Nuovo look per il lungomare di Bari Vecchia: consegnate le aree marittime, a breve i primi lavori sui frangiflutti

Passo in avanti per l'avvio dei lavori del waterfront del lungomare Imperatore Augusto di Bari, tra Santa Scolastica e l'attuale zona del 'Chiringuito', compreso il molo Sant'Antonio, ovvero quello a pochi passi dal Fortino: questa mattina, nella sede della Direzione Marittima di Bari, il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto dal contrammiraglio Vincenzo Leone, comandante della Capitaneria di Porto del capoluogo pugliese, il verbale di consegna delle aree costiere dove verranno effettuati i lavori. I cantieri, dal costo di circa 10 milioni di euro, dureranno due anni.

Una zona di oltre 104mila mq dove saranno realizzati pontili fissi per prendere il sole o fare attività sportive, ma anche riqualificate banchine e zone dedicate alla socialità e alla fruizione culinaria o culturale. Sul molo Sant'Antonio sorgeranno il Museo del Mare e alcuni spazi per la vendita di specialità di pesce. Nuovo look anche per il molo San Nicola: via i posti auto e spazi per la degustazione del 'crudo' (e non solo) ma anche per la socializzazione. Nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi veri e propri con il rafforzamento delle barriere frangiflutti. In precedenza erano state ultimate le formalità preliminari dal punto di vista burocratico e della preparazione dell'area.

"Sono venuto personalmente a ricevere la consegna delle autorizzazioni - dice il sindaco Decaro - dall'ammiraglio Leone che voglio ringraziare a nome della città. E' riuscito in pochi giorni, interloquendo con le articolazioni dello Stato, a far ricevere i via libera. Nei prossimi giorni iniziamo con i lavori sui frangiflutti e con l'abbattimento dell'edificio sul molo Sant'Antonio". Decaro fa il punto sulla situazione della costa cittadina che negli ultimi anni ha cambiato volto: "Sono stati completati interventi a San Girolamo e a Torre a Mare mentre altri sono in corso di realizzazione come a Santo Spirito. A breve cominciamo a Bari Vecchia e abbiamo messo in gara quelli per la zona del Faro di San Cataldo e del collegamento Pane e Pomodoro-Torre Quetta. Con 75 milioni di euro del Pnrr sarà invece realizzata la riqualificazione della costa Sud, vera sfida per il futuro della città. Ritorniamo a goderci il mostro mare e a viverlo quotidianamente.

Per il comandante Leone, "si tratta di un passaggio di consegne formale" ma "importante. Siamo felici di aver contribuito come amministrazione marittima in questo progetto importante per la storia della città" attraverso una fase d'interazione intelligente tra istituzioni".