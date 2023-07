Il lungomare Imperatore Augusto attende i cantieri per il nuovo waterfront. Il Comune: "Prima gli interventi in acqua"

Passerelle per prendere il sole o passeggiare, zone dedicate al fitness e un Museo del Mare lì dove c'è l'attuale edificio del molo Sant'Antonio: il lungomare Imperatore Augusto di Bari, nel tratto compreso tra Santa Scolastica e la zona antistante il Fortino, si appresta ad essere totalmente riqualificato con lavori del valore di oltre 10 milioni di euro. I cantieri, però, devono ancora entrare nel vivo, dopo una fase preliminare cominciata a marzo scorso con le prime consegne delle aree interessate alle opere.

"Nelle ultime settimane - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - sono state avviate le attività propedeutiche, tra cui quelle per le bonifiche degli ordigni bellici e, ovviamente, anche le lavorazioni dei materiali". Gli interventi, secondo il cronoprogramma previsto, dovrebbero durare circa due anni. Uno dei primi passi dei lavori, aggiudicati con il bando del Comune all'azienda Rossi Restauri Srl, saranno quelli legati ai frangiflutti. Sarà infatti realizzata una nuova barriera da oltre 500 metri lineari per proteggere la costa dalla forza delle onde: "Siamo sollecitando - dice Galasso - la presa in carico dell'area per avviare questi interventi, cosicchè da partire con il cantiere vero e proprio".

Un avvio atteso per un intervento che andrò a cambiare radicalmente una zona tra le più strategiche del fronte mare cittadino, negli ultimi mesi interessata da periodi di stop alla circolazione per via di numerosi appuntamenti, da San Nicola al Festival della Coldiretti al Battiti Live, e che in futuro vedrà un assetto stradale con meno corsie di marcia per le auto, tratti dedicati al nuovo sistema di trasporto urbano del Brt (Bus rapido), piste ciclabili e un percorso più fruibile dai pedoni. Prima di procedere, però, servirà completare tutte le lavorazioni in mare, realizzando anche la passerella in legno dove attualmente vi sono i blocchi di pietra che compongono le protezioni costiere. Un progetto complesso che vedrà anche un nuovo edificio sul Molo Sant'Antonio, là dove vi sono, attualmente, i box ormai vuoti dei pescatori, da abbattere nei prossimi mesi. Un'opera, nella sua interezza, destinata a dare una nuova fisionomia al rapporto tra i baresi e il mare in una zona fin troppo poco sfruttata per il tempo libero e lo sport.