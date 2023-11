Avanti con i lavori per il nuovo lungomare di Bari vecchia: giù il vecchio edificio del molo Sant'Antonio, interventi sui frangiflutti

A fare il punto sul cantiere, questa mattina in una diretta social, il sindaco Antonio Decaro. Il primo cittadino ha spiegato le attività in corso, illustrando quanto previsto dal progetto: "Lavoriamo per riconquistarci il rapporto con il mare"

Procedono i lavori di riqualificazione del lungomare davanti alla città vecchia, avviati nelle scorse settimane. In mattinata, il sindaco Antonio Decaro ha effettuato un sopralluogo sul cantiere, facendo un punto sui lavori in diretta social. Il primo cittadino ha ricordato alcuni punti salienti del progetto, con gli interventi previsti, e ha parlato delle attività in corso. Ormai completata la demolizione del vecchio immobile del molo Sant'Antonio, i lavori riguardano in questi giorni le barriere in mare.

"I lavori dureranno due anni, ma speriamo di poter attrezzare per la prossima primavera una parte della pedana", ha detto il sindaco riferendosi alla nuova struttura prevista dal progetto. "La città cambia, nel 2026 avremo una città più bella, dove ci saranno quasi 42 km di costa completamente riqualificati", ha detto ancora il primo cittadino ricordando gli interventi già effettuati a Torre a Mare e a San Girolamo, quelli in corso a Santo Spirito e ancora quelli previsti per Palese. "Lavoriamo per riconquistarci il rapporto con il mare che abbiamo perso tanti anni fa", ha detto Decaro.