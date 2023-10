Rivoluzione del waterfront di Bari Vecchia, al via la demolizione dell'edificio sul molo Sant'Antonio: "Lavori per 2 settimane"

Hanno preso il lavori di demolizione dell'edificio che ospitava le postazioni riservate ai pescatori sul molo Sant'Antonio di Bari. E' il primo passo 'visibile' del cantiere di riqualificazione del waterfront città vecchia che vedrà, dove c'era la struttura in corso di smantellamento, la realizzazione di una nuova palazzina. Questa sarà destinata ad ospitare attività per tempo libero, turismo e ricettività, completando così un rinnovato assetto formato costiero dalla risistemazione delle barriere frangiflutti e dal recupero dell'area sul mare attraverso piattaforme prendisole, aree per lo sport e per i bambini.

Nella prima fase dei lavori sarà abbattuto gran parte dell’immobile tranne il muro a protezione del molo, che continuerà a costituire una difesa per l’area di cantiere, nelle more dell’esecuzione delle nuove barriere frangiflutti. La demolizione, spiega il Comune, è necessaria per consentire l’accesso al fronte mare ai camion che trasporteranno i massi di enormi dimensioni destinati a comporre le nuove barriere frangiflutti in acqua, in aggiunta a quelle esistenti, che saranno altresì leggermente sollevate e rafforzate nel corso del cantiere.

“Si tratta di interventi fondamentali per creare la protezione della nuova linea di costa - commenta l’assessore cittadino ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che questa mattina si è recato sul cantiere -. Al termine di questa fase, si passerà alla costruzione del nuovo edificio previsto sul molo Sant’Antonio. Le prossime due settimane di cantiere saranno caratterizzate dalla demolizione dell’attuale immobile, su cui si sta già procedendo con la rimozione e separazione di tutte le componenti metalliche (ringhiere, infissi, travi, pilastri), distinguendole dalle parti murarie e in calcestruzzo che saranno smaltite in maniera differente. Sarà anche posizionata una postazione mobile di pesatura che servirà a pesare il carico trasportato sui mezzi al fine di quantificare e contabilizzare i massi impiegati per le protezioni della costa, verificandone così qualità e consistenza. Durante le lavorazioni non sarà mai interdetto il traffico veicolare sul lungomare, ma saranno sottratti soltanto alcuni posti auto situati all’interno delle recinzioni di cantiere, per l’intera durata dei lavori. Le operazioni di costruzione della nuova barriera frangiflutti si protrarranno fino all’inizio della prossima primavera ma la durata effettiva sarà determinata dalle condizioni meteomarine”.

La riqualificazione complessiva del waterfront di Bari Vecchia, che interessa il tratto compreso tra Santa Scolastica, il molo Sant’Antonio e il molo San Nicola, è stata aggiudicata per un importo di quasi 10,2 milioni di euro alla ditta Rossi Restauri Srl.