Passo avanti per la riqualificazione del lungomare sud di Bari: arrivati i primi 7,5 milioni con il Pnrr

"Sono arrivati i primi 7,5 milioni del finanziamento complessivo del Pnrr" per la riqualificazione di costa sud, dove sarà realizzato un grande parco costiero con un grande lungomare pedonale con attrezzature sportive, balneari e servizi, per un importo di 75 milioni di euro. Lo comunica il sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso un post sui social..

"Le gare - aggiunge - per individuare i tecnici che si occuperanno della progettazione dei singoli lotti sono state pubblicate e a giorni saranno aggiudicate. Nelle prossime settimane saranno pubblicati anche gli avvisi per gli espropri dei singoli suoli privati presenti nell’area del parco, per un totale di circa 600.000 mq che diventeranno pubblici. Dobbiamo mettercela tutta per cogliere questa occasione che ci deriva dai fondi del PNRR, dando dimostrazione che attraverso i Comuni possiamo e dobbiamo dare impulso al Paese. Speriamo solo che, nel frattempo, l'Acquedotto pugliese, realizzando gli interventi già finanziati sulle condotte, ci consenta di poter fare il bagno in questo tratto di costa a sud di Bari, anche dopo i temporali estivi" conclude il sindaco.