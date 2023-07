Tanti visitatori per il Lungomare di Libri 2023 a Bari: oltre 3mila copie vendute e sempre più autori sulla Muraglia

Chiude con numeri positivi la terza edizione di 'Lungomare di libri', l'evento dedicato all'editoria e alle opere letterarie svoltosi a Bari dal 30 giugno al 2 luglio scorsi. L'appuntamento ha visto una crescita per numero di eventi, ospiti (con più di 100 incontri e 70 tra autrici e autori presenti) ma anche per spettatori e vendite di libri (oltre 3mila volumi acquistati). Ventitré le librerie ospitate con 39 editori nelle casette allestite lungo la Muraglia della città vecchia.

Grande successo per la terza edizione di Lungomare di libri a Bari, la manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto e in un crocevia di incontri con autrici e autori, nei luoghi simbolo della città.

Dedicata a Italo Calvino, prendendo ispirazione dalla sua citazione “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, Lungomare di libri ha esplorato il grande potere dell’immaginazione, capace di ideare nuovi mondi e realtà per meglio affrontare e superare un’epoca caratterizzata da conflitti sociali, politici ed economici. L'appuntamento è alla quarta edizione, in programma per l’estate 2024: "Tanti eventi - ha commentato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - e, soprattutto, tanti libri da scoprire attraverso le decine di presentazioni e incontri organizzati alla presenza degli autori e da acquistare negli stand delle librerie e degli editori allestiti lungo via Venezia, uno degli scorci più suggestivi di Bari. Anche quest’anno tanta qualità, tanti spunti di riflessione e un’offerta variegata per una manifestazione che, seppur giovane, punta ad affermarsi nel panorama delle iniziative culturali di cui la nostra regione è ricca. Non ci resta dunque che augurarci una quarta edizione di Lungomare di libri, nel 2024, se possibile ancora più ricca di appuntamenti e proposte".

"La letteratura - ha dichiarato Ines Pierucci, assessora comunale, nella sua dimensione antropologica, fa sì che leggere metta il proprio io da parte e ci si ponga in ascolto per operare nell’ottica della condivisione, affinché i risultati, anche i più piccoli, siano il frutto di un grande lavoro corale. E proprio nell’ottica della condivisione abbiamo tutti lavorato insieme ai librai e editori per proporre a lettrici e lettori opportunità di conoscenza, dibattito, riflessione e crescita. Obiettivo che ci sembra aver centrato, come conferma il successo di questa splendida terza edizione di Lungomare di libri".