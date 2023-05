La 'foresta' della ciclabile sul lungomare di San Girolamo, il Comune: "Lavori rallentati dalla pioggia, ripristino in 2 settimane"

Una pista ciclabile invasa dalle piante e dall'erba, con i residenti decisamente contrariati. Nei giorni scorsi i cittadini di San Girolamo avevano espresso tutto il loro rammarico per la situazione del lungomare tra degrado e incuria, chiedendo azioni immediate al Comune, anche in vista della stagione estiva.

Da Palazzo di Città spiegano, a BariToday, che "l'intervento" di ripristino "è cominciato alcuni giorni fa" ma è stato "rallentato dalle abbondanti piogge" di questi giorni. Complessivamente, spiegano i tecnici, ci vorranno circa 2 settimane per rivedere del tutto libera la pista ciclabile del waterfront. Un intervento che consentirà di ripristinare pienamente la fruibilità del tratto utilizzato dalle bici.