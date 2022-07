Il futuro del lungomare di San Girolamo (con un presente nel degrado): l'11 luglio un 'open day'

Un'occasione per raccogliere idee e proposte, per aprire un confronto sulle potenzialità del lungomare di Fesca - San Girolamo: si svolgerà il prossimo 11 luglio, l'open day organizzato dal Comune di Bari per valorizzare gli spazi del Waterfront, attualmente nel degrado. L'evento è rivolto all'intera comunità, dai cittadini agli operatori economici: sarà l'occasione per pianificare il futuro delle zone che si affacciano sul mare, in vista della pubblicazione del nuovo bando per la concessione dei locali.

Nel corso dell'evento sarà presentato "CondiViviamo", il primo progetto pubblico di co-housing in Puglia, pensato per offrire agli over 65 autosufficienti la possibilità di vivere la propria età in spazi coabitati che favoriscano nuove relazioni, evitando così il rischio di isolamento e solitudine. Queste nuove forme di "abitare e vivere insieme", infatti, hanno dimostrato una serie di ricadute positive sotto il profilo del benessere fisico e psicologico. Il programma dell'open day prevede inoltre momenti di sport, musica, animazione, laboratori per bambini, ragazzi e famiglie, oltre ad uno spazio dedicato allo street food.

Di seguito il programma dell’iniziativa, aperta a tutti:

Dalle ore 17.00

Workshop

· Decidiamo insieme le funzioni d’uso dei locali della piastra

· Passeggiata negli spazi inseriti nel bando

Laboratorio

· Presentazione obiettivi del percorso di partecipazione

· Descrizione degli spazi

· Quali attività immagini nella piastra?

· Quali elementi introdurresti nel nuovo avviso?



Dalle ore 18.00

· Megasup: dimostrazione in mare a cure di Scuola Surf Big Air Bari

· Esibizione di street soccer a cura di ASD Fesca Bari in collaborazione con Decathlon Bari

· Esibizione di scacchi e gioco libero a cura di Laboratorio Scacchistico Barese

· Postural yoga: lezione di yoga in mare a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop

· Dimostrazione di skate a cura di Impact Boards Academy e Impact Shop

· Flying Yoga Dance: esibizione a cura di Tiziana Nardulli

· Raduno di Asd Pattinatori Bari

· Raduno di ciclisti urbani a cura di Asd Bari Motivation Bike

· Giochi e street sport per bambini e ragazzi a cura dell’Oratorio FMA San Girolamo - Bari

· Attività per bambini e ragazzi a cura del Gruppo Scout AGESCI BARI 13

· Ludobus e lettura animate a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità

· Balli di gruppo a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Girolamo e Casa della legalità

· Clean up a cura di Retake Bari



Dalle ore 20.00

· Street food a cura di La Brace Accesa, La Rosa dei Venti e Bar Mama mia

· Dj set a cura dell’associaizone Lungomare IX Maggio

durante la serata:

· Kisa Key e Mike Heco + Vj Marco Iacobellis

· Oxigen project from Diffuse Reality record (Barcellona)