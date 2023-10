Il cantiere del nuovo lungomare di Santo Spirito, i residenti: "Disagi quotidiani". Il Comune: "Sopralluogo nei prossimi giorni"

Una scacchiera di rettangoli ocra, marroni e rossi avvolge la passeggiata attorno alla torre di Santo Spirito: è il colpo d'occhio al termine del primo 'passo' dei lavori per il nuovo lungomare del quartiere a nord di Bari. Un progetto, finanziato per circa 5 milioni di euro, per il quale è stato scelto il lavoro dei professioni sti dello studio Mbm Aquitectes Slp di Barcellona, guidato dall'archistar catalana Oriol Bohigas, e della alberobellese Finepro.

I cantieri per il rifacimento di 500 metri del lungomare sono stati avviati a inizio 2023 e dovrebbero terminare entro fine 2024 (in ritardo rispetto agli auspici iniziali dell'estate del prossimo anno). Un'opera destinata a rivoluzionare la vivibilità e la viabilità di un quartiere che da tempo cerca un rilancio turistico e di fruizione del mare. Al termine dei cantieri, infatti, l'area avrà una grande zona pedonale dotata anche di una nuova illuminazione, una pista ciclabile bidirezionale con sede specifica, 55 aiuole semicircolari, 3 circolari nonchè decine di piantumazioni vegetali. Previsti anche spazi per consentire il transito di veicoli in caso di emergenza.

I lavori sono cominciati all'imbocco della litoranea che connette Santo Spirito a Palese: lì dove c'era un parcheggio vi sono, adesso, spazi per passeggiare e per le mobilità dolce. Il risultato iniziale, però, non sembra soddisfare a pieno commercianti e cittadini. Il problema principale, al momento, sembra rappresentato dalla scarsità di parcheggi e l'attesa per aprire i circa 90 di via Udine praticamente ultimati. La tanto attesa area di vico Traversa, dove il Comune contava di acquisire i terreni per realizzare una zona con 400 stalli, sarebbe al momento usata in modo 'informale' da diversi automobilisti: "Stiamo lavorando sempre di meno - raccontano alcuni ristoratori della zona - perchè c'è poco movimento, dovuto proprio alla scomparsa dei parcheggi. Non parliamo neppure della situazione legata alla pulizia. Conviviamo ogni giorno con una discarica". Qualche 'forestiero' dalle zone limitrofe punta il dito sui disagi che al momento sembrano essere avvertiti con insistenza da chi frequenta la zona: "Se questo sarà il futuro - dice una cittadina proveniente da fuori Bari - eviteremo di venire qui a Santo Spirito, proprio per la mancanza di comodità rispetto a prima". Altri esercenti, invece, hanno espresso preoccupazione per le lungaggini dei lavori: "Riteniamo si stia procedendo abbastanza lentamente - dice un ristoratore - e non sappiamo cosa accadrà quando si metterà mano al resto del lungomare".

"Riteniamo - sottolinea un residente allargando un po' lo sguardo - che il cronoprogramma dei lavori sia stato disatteso. E' una vicenda che si aggiunge a tutte le altre questioni irrisolte di Santo Spirito, che creano anche malcontento e sfiducia nella classe politica e dirigente del quartiere. Non sentiamo nemmeno valide rassicurazioni rispetto allo stato di degrado che, quel tipo di lavori, genera in un pezzo di lungomare frequentato da turisti e non solo".

Galasso: "La settimana prossima effettuerò un sopralluogo"

Sulla situazione dei cantieri si è espresso l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "La prossima settimana - spiega a BariToday - effettuerò un sopralluogo per capire lo stato dell'arte, anche se non riscontriamo, per ora, particolari problemi. Comprendiamo che possano esserci dei disagi o dei rallentamenti soprattutto nella fase iniziale, magari per interferenze sotterranee o altri ostacoli. I residenti e i turisti, in ogni caso, potranno contare su un lungomare decisamente rinnovato e con finiture di pregio. Al momento - conclude l'assessore - abbiamo provveduto a cantierizzare solo una parte dell'opera proprio per ridurre al massimo l'impatto sulla cittadinanza, specie per la questione dei parcheggi".