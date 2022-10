C'è la gara per i lavori del nuovo lungomare di Santo Spirito: assegnazione entro fine mese

Si avvicinano i lavori di riqualificazione del lungomare di Santo Spirito: il Comune ha pubblicato la gara che porterà (se non vi sono intoppi) entro fine 2023 a cambiare totalmente il tratto di costa nella zona centrale del quartiere a nord di Bari.

Gli interventi prevedono un quadro economico di circa 5 milioni di euro con fondi Pon. La gara sarà aggiudicata entro fine mese quindi sarà la volta dell'avvio dei lavori, della durata di circa 1 anno: "Finalmente - spiega su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro - sarà avviato questo cantiere che ci permetterà di recuperare il rapporto con il mare e di valorizzare una delle zone più belle della nostra costa".

Gli interventi riguarderanno il tratto tra l'area Torre di Santo Spirito prospiciente il molo di Levante fino all’incrocio con via Udine e comprende anche alcune traverse, tra cui via Settembrini, via Reggio,via De Maioribus e via Dandolo. Previsti elementi di pubblica illuminazione e arredo urbano con un design funzionale. Il nuovo lungomare vedrò anche più alberi ed aiuole, ma anche percorsi dedicati a non vedenti e ipovedenti. Vi sarà anche lo spostamento dei banchi per la vendita tradizionale del pesce, con un arretramento di alcuni metri. Nel frattempo procede l'iter per la realizzazione delle due aree di parcheggio in via Udine e nella traversa 19/a vicino la Asl.

Sarà infine mantenuta la carrabilità per l'intera lunghezza del lungomare interessato dai lavori, "come concordato con Municipio e residenti, così come ben evidente nella planimetria ed elaborati di progetto" ha spiegato qualche giorno fa l'assessore Giuseppe Galasso.