Dopo la pioggia, anticipo d'estate a Bari: lungomare e spiagge prese d'assalto

In molti hanno approfittato del bel tempo anche per concedersi un bagno o praticare il suo. Mascherine e distanziamento rispettato per chi era a piedi

Lungomare di Bari preso d'assalto nella prima domenica di maggio. Dopo il tempo uggioso di ieri, il meteo sereno ha spinto i baresi a riversarsi sulle spiagge, per godersi questo anticipo d'estate.

Non solo passeggiate: a Bari in particolare, dove i parchi cittadini sono chiusi per le limitazioni anticovid, in massa i cittadini hanno raggiunto le spiagge a nord e a sud della città concedendosi anche in molti casi un bagno o l'ormai sempre più diffusa vogata sui sup. Molta gente a passeggio sul lungomare, sia pur con mascherina e distanziamento grosso modo rispettato, mentre il traffico automobilistico, in centro e sul mare sembra a tratti tornato ai livelli delle domeniche estive pre covid anche con con alcune zone intasate.

Foto Facebook Irma Melini