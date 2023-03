Il Comune ci riprova per la gestione dell'area dell'ex Lido Trullo: pubblicato nuovo bando

Il Comune di Bari ha pubblicato la gara riguardante la gestione dell'area dell'ex Lido Trullo, sul lungomare di San Giorgio. Il bando, nuovamente pubblicato da Palazzo di Città dopo il precedente tentativo di settembre scorso, riguarda il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa relativa all’area e alle strutture, destinate a stabilimento balneare.

La concessione riguarda una superficie complessiva pari a 9.663 metri quadri. Gli interventi di ristrutturazione, spiega Palazzo di Città, "dovranno essere compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, nonché rispondenti alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Saranno, inoltre, necessari lavori di messa in sicurezza del relativo tratto di costa, fortemente instabile e soggetto a crolli per la presenza di cavità emerse o semisommerse causate dall’azione diretta del moto ondoso. I costi relativi a questi interventi e quelli derivanti da qualsiasi altra miglioria apportata al bene saranno interamente a carico del concessionario".

L’obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria spetterà proprio al concessionario, come pure gli oneri connessi con le utenze idrico - fognarie e di energia elettrica e/o metanifera. Il canone annuo posto a base di gara, pari a 19.201,04 euro, è stato determinato in base alla normativa vigente. Il criterio di aggiudicazione individuato per la procedura è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo. Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.