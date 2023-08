Il ripascimento del lungomare di Fesca può attendere: lavori rimandati a fine inverno 2024

I residenti di San Girolamo dovranno aspettare prima di poter godere appieno della spiaggetta di Fesca. L'atteso ripascimento del litorale, infatti, sarà effettuato dopo l'inverno. Ad annunciarlo, durante il Question Time in Consiglio comunale a Bari, l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, nel corso di un'interrogazione proposta dal consigliere M5S Italo Carelli.

Un ritardo "a causa di lungaggini burocratiche non dipendenti dalla nostra volontà" ha detto Galasso, che ha provocato lo slittamento delle interlocuzioni con l'azienda incaricata dei lavori. "C'è stata una presa d'atto - ha rimarcato l'assessore - che, in questo periodo, le operazioni di prelievo della sabbia e di trasferimento nella zona del canale Balice avrebbero creato troppi giorni di chiusura del litorale, provocando disagi ai bagnanti nel periodo estivo. Per questa ragione, abbiamo ritenuto opportuno spostare quest'intervento". Le operazioni, dunque, dovrebbero prendere il via dopo l'inverno, per evitare di vanificare l'efficacia dell'intervento, i cui effetti si vedranno dalla prossima primavera.