Aggredisce la compagna durante una lite, poi si scaglia contro i poliziotti: 61enne arrestato al quartiere Madonnella

Aggredisce la compagna durante una lite, provocandole lesioni, poi si scaglia contro i poliziotti intervenuti in aiuto della donna, minacciandoli. E' accaduto al quartiere Madonnella, dove gli agenti delle Volanti hanno arrestato un 61enne barese. L'uomo dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, oltre che di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

La vittima, trasportata in ospedale per le cure del caso, è stata dimessa con alcuni giorni di prognosi, e ha denunciato l’aggressore anche per pregressi episodi di violenza subiti.