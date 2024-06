Capellini bianchi e rossi colorano la strada a Madonnella: "Un tocco di vivacità per il quartiere"

Tanti cappellini in rafia bianchi e rossi oscillano sospesi lungo via Somalia, al quartiere Madonnella. E' l'installazione realizzata in via Somalia dall'associazione Madonnella Republic in collaborazione con il Circolo del Bari.

"A partire da oggi - annuncia l'associazione - la strada si veste dei colori bianco e rosso, tipici della nostra amata squadra di calcio, attraverso l'installazione di cappellini in rafia. Questi non sono solo un simbolo di tifo, ma anche un richiamo al viaggio e alla scoperta, ideali per i passanti che desiderano fermarsi per un selfie, portando così un tocco di vivacità turistica nel cuore del nostro quartiere".

Flavia De Filippis di Madonnella Republic condivide il profondo significato di questa iniziativa: "Abbiamo scelto i cappellini in rafia perché evocano il concetto di viaggio e scoperta, proprio come un turista che esplora nuove realtà e si immerge nella cultura locale. La scelta dei colori bianco e rosso è un omaggio all'appartenenza e all'amore profondo per la nostra città di Bari".

L'installazione è solo l'inizio di una serie di progetti volti a infondere ancora più vita nel quartiere. Tra le iniziative future si prevede anche la realizzazione di un murale dedicato a San Nicola, ulteriore testimonianza del legame indissolubile con le radici e le tradizioni locali.

"Invitiamo tutti i residenti e i simpatizzanti a seguire le attività di Madonnella Republic e a partecipare attivamente per supportare e contribuire al continuo sviluppo e abbellimento del nostro quartiere".