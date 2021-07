Piazza Carabellese ancora senza fontanina, i residenti: "Con il caldo un grande disagio". Leonetti: "Attesa legata ai tempi della fonderia"

Nel periodo estivo, e ancor di più in questi giorni di grande caldo, avrebbe rappresentato non solo un punto di ristoro per i passanti, ma anche una fonte di approvvigionamento d'acqua per tanti residenti della zona. Ma la 'capa di ferro' di piazza Carabellese, nel cuore del quartiere Madonnella, da febbraio scorso non c'è più: danneggiata e poi rimossa, non è ancora stata sostituita. Al momento il punto in cui sorgeva la fontanina è delimitato da alcune transenne, e i residenti, evidenziando i disagi legati alla sua assenza, si chiedono quando potrà tornare al suo posto.

Il Comune, come spiegato a Baritoday nei mesi scorsi dall'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, si è subito attivato ordinando i pezzi della nuova fontana. I tempi d'attesa, però, aveva preannuciato Galasso, si prospettavano inevitabilmente lunghi, dal momento che i pezzi originali in questione vengono prodotti da una sola fonderia, che opera su richiesta. Al momento, dunque, per la fontana non ci sarebbero novità in vista: "Purtroppo i tempi di attesa sono molti lunghi - ribadisce il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, contattato da Baritoday - siamo costretti ad attendere i tempi di produzione della fonderia e non possiamo fare altro, perché vogliamo utilizzare pezzi originali e non cambiare tipologia di fontana". "Purtroppo - conclude Leonetti - questa situazione è una dimostrazione in più di come le conseguenze di un atto vandalico possano provocare un danno e un disagio a tutta la comunità". Ilò presidente del Muncipio, infatti, spiega che, secondo quanto si è potuto ricostruire, la fontana sarebbe stata vandalizzata (residenti della zona, invece, avevano parlato anche di un possibile incidente causato da un mezzo in manovra): "E' un'occasione per ribadire ancora quanto sia importante, da parte di tutti, aver cura dei beni comuni".