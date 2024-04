Un'associazione per unire residenti e commercianti, ecco 'Madonnella Republic': "Insieme per far vivere il quartiere"

Commercianti e residenti uniti "per far crescere" il quartiere Madonnella, rendendolo "sempre più bello" per chi ci abita ma anche più attrattivo per i turisti. E' questa l'idea che guida Madonnella Republic, associazione nata a gennaio scorso con l'obiettivo di aggregare cittadini ed esercenti intorno a un progetto che mira, attraverso eventi e iniziative, ad animare il rione e promuoverlo anche dal punto di vista turistico.

Anima di Madonnella Republic è Flavia De Filippis, residente del rione, un lavoro nel campo della comunicazione. "Avevo da tempo questa idea - racconta a BariToday - Il nostro intento è quello di creare una community, che sia orgogliosa di appartenere al quartiere Madonnella e a questo progetto. Uno dei nostri obiettivi è quello di realizzare attività sociali e culturali affinché il residente sia felice di rimanere a Madonnella, e anche il turista si fermi qui da noi. Di turisti a Madonnella ne soggiornano tanti, ma poi magari si spostano altrove. E invece noi vorremmo fare in modo che scoprano questo quartiere, che è uno dei più belli di Bari".

In meno di tre mesi, l'associazione ha raccolto più di cento adesioni, tra cittadini e attività commerciali del rione, promuovendo alcune iniziative, come la 'Primavera a Madonnella' e, sabato scorso, l'evento 'Baratto e scambio' in piazza Balenzano, che ha visto la partecipazione di residenti e famiglie. Ma tante sono ancora le idee in cantiere: "Vorremmo organizzare una cena di quartiere a fine maggio - racconta De Filippis - Inoltre, siamo in contatto con una serie di artisti perché stiamo individuando dei luoghi del quartiere dove poter realizzare delle installazioni. Stiamo cercando di coinvolgere una serie di realtà affinché la proposta di Madonnella cresca anche dal punto di vista culturale". Tra le altre novità, anche una piantina del quartiere: "Sarà la prima per Madonnella - dice ancora De Filippis - Abbiamo individuato alcuni punti interessanti del quartiere che saranno raccontati in un modo particolare, sarà realizzata anche in inglese, proprio in ottica turistica". Nei prossimi mesi, l'associazione organizzerà una "riunione-evento" per presentarsi al quartiere: "Vorremmo diventare un punto di riferimento per chi vive e opera nel quartiere, dar loro voce. Per questo ci auguriamo che in tanti aderiscano a questo progetto, a cominciare dagli abitanti di Madonnella che hanno tutto l'interesse a veder crescere e migliorare il proprio quartiere".