In Puglia 27mila malati rari. Dal Registro ai Centri territoriali: "Così abbiamo ridotto le diagnosi fuori regione"

Un lavoro "lungo e complesso", partito più di dieci anni fa, per costruire una rete sul territorio in grado di orientare e guidare i pazienti pugliesi affetti da malattie rare. Un percorso cominciato con "il censimento dei malati, delle loro patologie ma anche dei medici che se ne occupavano". La dottoressa Giuseppina Annicchiarico è la responsabile del Coordinamento pugliese Malattie Rare dell'Aress (Agenzia regionale strategica per la Salute e il Sociale). Pediatra, alle spalle un'esperienza trentennale nello studio delle malattie rare, è alla guida del centro sin dalla sua attivazione, nel 2010.

In Puglia 27mila malati rari: cinquemila tra adolescenti e bambini

"Quando abbiamo cominciato a lavorare - racconta Annicchiarico - non si sapeva chi fossero i malati, né dove si curassero. Oggi sappiamo che in Puglia i malati rari sono circa 27mila, affetti da duemila diverse patologie, a fronte di circa 7mila patologie complessivamente note. Di essi, circa il 20% sono adolescenti e bambini". Un passo determinante verso l'individuazione dei malati rari pugliesi e dei loro bisogni è stato rappresentato dall'istituzione anche in Puglia, nel 2012, del Registro regionale dei malati rari (i cui dati confluiscono nella rete nazionale): "Per dare beneficio alle persone bisognava capire chi fossero gli ammalati, che malattie avessero e chi li curasse, in Puglia o fuori: grazie al registro abbiamo potuto avere dati completi". Quegli stessi dati che hanno consentito, spiega ancora la dottoressa Annicchiarico, "di poter candidare e far entrare i nostri ospedali in sei reti di assistenza europea, le reti Ern (European Reference Network). Un obiettivo importante, perché grazie a questo sistema di connessioni possiamo consentire ai malati pugliesi di entrare nel circuito sia delle cure nazionali che internazionali, europee". Perché la prima difficoltà che un malato raro deve affrontare è innanzitutto quella di ottenere una diagnosi, e quindi di individuare la struttura di riferimento per la propria patologia. Che spesso, inevitabilmente, può trovarsi anche molto lontano da casa: "I malati rari sono tantissimi, ma affetti da patologie completamente diverse. Il problema è trovare chi conosce la tua malattia nel posto a te più vicino, ma è chiaro che non possono esistere 7mila centri per ciascuna diversa malattia rara in ogni regione. Proprio per questo è fondamentale la comunicazione, facilitare le connessioni. Poi, in futuro, potrebbero aprirsi nuovi scenari grazie alla telemedicina: penso alla teleassistenza, o addirittura alla possibilità di trial clinici decentralizzati, ma per ora sono prospettive ancora lontane".

Il ruolo dei Centri territoriali per informare i pazienti

Se per un malato raro, dunque, spesso spostarsi può essere l'unica strada possibile, la Puglia è riuscita comunque in questi anni a ridurre il numero di diagnosi fuori regione: una percentuale passata dal 65% a circa il 23% attuale. "In passato - dice la dottoressa Annicchiarico - spesso un pugliese non conosceva nemmeno l'offerta presente sul suo territorio, e quindi si spostava, ma magari senza un preciso riferimento. In questi anni abbiamo lavorato molto anche sull'informazione al paziente, attraverso l'attività dei Centri territoriali malattie rare". Si tratta di strutture previste dalla Rete regionale malattie rare (di cui la Puglia si è dotata nel 2004): sono presenti in ciascuna delle sei Asl, con il compito di fornire informazioni e orientare il malato raro verso la struttura più adatta alla propria patologia: "Grazie a questo meccanismo, siamo in grado di indirizzare il paziente sia sul territorio, se esiste un riferimento, sia a guidarlo in maniera mirata se invece è necessario spostarsi fuori regione. Ed è importante dire ai pazienti che possono ottenere queste informazioni nella propria Asl".

L'importanza dell'assistenza territoriale: "Puntare sulla formazione degli operatori"

Ma "se tanto è stato fatto in questi anni", anche dal punto di vista dell'organizzazione e della comunicazione, molto c'è ancora da fare. Su un aspetto, in particolare, la dottoressa Annicchiarico focalizza l'attenzione: l'assistenza ai malati rari sul territorio. "Abbiamo messo in moto - dice - un sistema che collega l'ospedale con le organizzazioni territoriali della cura, è necessaria un'evoluzione del ruolo del distretto socio-sanitario. Perché se un bambino che ha un centro di riferimento lontano mille chilometri da casa, poi però deve poter curarsi a casa sua". E quindi se l'ospedale di riferimento "fa un piano terapeutico avanzato dal punto di vista scientifico", poi è importante poter garantire le cure sul territorio. Per questo è fondamentale - sottolinea Annicchiarico - la formazione degli operatori sanitari: "Dai medici agli infermieri agli oss che vanno a domicilio del paziente, è necessario che ci sia una formazione sulla specifica malattia per garantire le migliori cure a casa del paziente". In questo senso, anticipa la referente del CoReMaR, la Regione si appresta a dare seguito all'attivazione - per il momento nella Asl di Taranto, ma la loro presenza è prevista in ciascuna provincia - del Nat (Nucleo di assistenza territoriale) "dove si concentreranno medici, infermieri, oss, psicologi, assistenti sociali, in grado di dare delle risposte precise a questi bisogni". Un orientamento, quello del potenziamento dell'assistenza territoriale, che si ritrova anche nel nuovo Piano nazionale delle Malattie rare, approvato pochi giorni fa: "Un lavoro faticoso ma bellissimo, durato tre anni - racconta la dottoressa Annicchiaro, che è stata tra gli estensori del documento - Da medico del Sud, e che rappresentava le regioni meridionali, ho ottenuto che fosse dato valore proprio al ruolo del territorio, alle cure territoriali, al ruolo dei pediatri di famiglia che devono assumere sempre più importanza come 'manager' delle cure domiciliari. Se qui al Sud non abbiamo tanti ospedali come al nord, è necessario allora che sia il territorio ad evolvere per garantire assistenza".

Tutte le informazioni e i contatti del Coremar sono reperibili sul sito https://www.sanita.puglia.it/web/aress/coordinamento-malattie-rare