Malati rari in Puglia, "necessari percorsi di cura chiari e assistenza specializzata. Centri territoriali da potenziare"

Per arrivare alla diagnosi di una malattia rara, possono passare anni (in media quattro, talvolta anche anche sette, secondo le stime della rete 'Uniamo'). Un tempo lungo, connesso alla natura stessa delle patologie rare (in Europa sono considerate tali quelle che hanno una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone) i cui sintomi possono essere spesso non noti, o confusi con quelli di altre malattie. Un tempo spesso fatto di continui spostamenti, per un paziente e la sua famiglia, alla ricerca delle diagnosi e quindi della struttura di riferimento per le cure.

La Rete delle Malattie rare in Puglia

In Puglia, sono circa 27mila i malati rari (dati Aress-Coremar), tra cui cinquemila bambini. Le patologie rare 'censite' in Puglia sono circa duemila, mentre quelle complessivamente conosciute sono circa settemila. Sin dal 2004, la Regione si è dotata di una Rete delle malattie rare, nata con l'obiettivo di agevolare una diagnosi tempestiva e la presa in carico completa del paziente, che prevede, tra le sue strutture, sei Centri territoriali, attivi in ciascuna delle Asl pugliesi. Il lavoro della Rete e dei Centri territoriali in Puglia, come spiegato a Baritoday dalla dottoressa Giuseppina Annicchiarico, responsabile del Coordinamento regionale Malattie Rare, ha consentito negli ultimi anni di ridurre al 23% le diagnosi delle malattie rare effettuate fuori regione (a fronte del 65% del passato).

Malati rari: la quotidianità tra esigenze e difficoltà

Per un paziente affetto da malattia rara, l'accesso a un percorso di cura definito con chiarezza, e soprattutto personalizzato, è fondamentale. Come spiega Francesca Maiorano, referente sul territorio barese di Amaram (Associazione Malattie Rare dell’Alta Murgia), che dal 2014 opera nel campo dell’assistenza socio-sanitaria e della ricerca e promozione scientifica. "Una malattia rara - spiega Maiorano - può presentarsi con sfumature diverse da paziente a paziente, proprio per questo la personalizzazione della cura è molto importante. Così come lo è anche la multidisciplinarietà dell'approccio medico, proprio perché una patologia può coinvolgere più aspetti. In questo senso - evidenzia Maiorano - i Centri territoriali andrebbero implementati con il reclutamento di quelle figure interdisciplinari che è previsto dal 2017". Parallelamente, per indirizzare i pazienti in maniera mirata, grande importanza rivestono i Pdta (ovvero i Percorsi diagostici terapeutici assistenziali regionali): "E' un aspetto come associazione che seguiamo con attenzione: alcuni sono stati portati già in giunta e deliberati, altri in attesa che vengano conclusi". Un'altra criticità individuata da Amaram riguarda il mancato turn over e la carenza di medici: "Molte associazioni chiedono l'assunzione di nuovi medici, perché può accadere che il professionista di riferimento vada in pensione o si trasferisca per altre esigenze, e allora i pazienti restano senza riferimento e può essere costretti ad andare fuori regione. Il nuovo personale, inoltre, andrebbe assunto in anticipo consentendo per tempo la presa in carico del malato raro, in modo trasferire le conoscenze sul suo caso specifico dal vecchio al nuovo medico". Sempre sul fronte dell'assistenza, dall'associazione arriva anche un'altra richiesta, relativa alla formazione del personale che si occupa di servizi domiciliari: "E' necessario che arrivino nelle abitazioni infermieri, o fisioterapisti, già preparati sulle patoologie in questione, magari dopo un corso specifico, altrimenti si possono creare danni. Si tratta - sottolinea Maiorano - di un punto molto sentito dalle famiglie. Il nostro intento è quello di farci coinvolgere come associazioni nella formazione, per dare il nostro contributo con le competenze acquisite sul campo". E poi ci sono le difficoltà legate alle spese da sostenere per terapie e farmaci. Un problema collegato, come spiega Maiorano, al mancato aggiornamento, a livello nazionale, dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza): "Molte malattie rare sono ancora senza codice di esenzione, e questo significa che le spese sanitarie per quelle patologie sono tutte a carico delle famiglie. E' una mancanza che va avanti dal 2016, e che da allora stiamo ancora subendo. Come Amaram abbiamo cercato di sensibilizzare i sindaci, per individuare, laddove possibile, risorse da destinare ai malati rari, anche solo cifre simboliche, per far sentire la vicinanza dei nostri Comuni ai bisogni dei malati rari".

Affettività e disabilità: "Tema fondamentale, non sia un tabù"

Nell'ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale delle Malattie Rare 2023 (che ricorre il 28/29 febbraio), Amaram, in collaborazione con l'associazione A.I.D. Kartagener, ha organizzato un incontro dal tema 'Affettività amore & sessualità – Superiamo il Tabù. Emozioni e sessualità come diritti civili ed umani'. Nel corso dell'evento, che si terrà venerdì 3 marzo dalle 16 alle 19 nella biblioteca 'Centro In' a Bari, prenderanno parte professionisti di differenti discipline, che affronteranno il tema del diritto alla sessualità per le persone con malattia rara e disabilità. "Abbiamo scelto questo tema così delicato - spiega Maiorano - anche facendo seguito alle richieste di aiuto che come associazione raccogliamo, e che spesso riguardano il come gestire la sessualità. Sia che si tratta di ragazzi e bambini, e allora lì ci si rivolge innanzitutto ai genitori, sia che si tratti di persone in cui la malattia rara si manifesta in età adulta. In questo caso, ad esempio, si ha la necessità di comprendere come non rinunciare alla sfera intima, e quali possono essere gli ausili o i percorsi per far sì che amche la persona rara con malattia rara e con disabilità possa vivere serenamente la sua affettività. A questo proposito c'è anche una proposta di legge che però giace in parlamento dal 2016, e quindi vorremmo fare anche un punto sulla situazione: è necessario parlare di affettività come diritto, non come pregiudizio".

Il centro di ascolto e le altre iniziative

Sempre nell'ambito degli eventi collegati al Rare Desease Day, il presidente di Amaram, Vincenzo Pallotta, ha partecipato ieri in Senato a un evento istituzionale dedicato alle malattie rare in qualità di membro del comitato scientifico del progetto 'Scienza partecipata per il miglioramento della qualità di vita delle persone con malattie rare', coordinato dalla dottoressa Domenica Taruscio del Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità. Tra le altre attività messe in campo dall'associazione, c'è anche il centro di ascolto 'Incont-RARE' composto da professionisti - infermieri, commercialisti, pedagogisti - che offrono le loro competenze gratuitamente per supportare malati e famiglie. "Le richieste di aiuto che riceviamo sono molteplici, dalla ricerca del centro a cui potersi rivolgere per una diagnosi alle questioni che riguardano tematiche come l'inclusione scolastica. Ogni giorno - dice Francesca Maiorano - il primo messaggio su whatsapp è una richiesta di aiuto per i malati rari, noi cerchiamo di fare del nostro meglio. Ciò che chiediamo è l'attuazione dei diritti dei malati rari per garantire equità ed inclusione".