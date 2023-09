Bomba d'acqua su Bari, disagi in varie zone della città e strade allagate: chiusi due sottopassaggi

Una bomba d'acqua ha colpito ieri sera la città di Bari e numerosi centri limitrofi. La pioggia torrenziale ha provocato diversi problemi dal San Paolo (con segnalazioni di disagi in via Molise e dintorni) e a Carbonara ma anche nei quartieri più centrali, con strade allagate e difficoltà per automobilisti e pedoni.

Nel capoluogo pugliesi segnalati numerosi disagi in particolare alla circolazione stradale. La Polizia locale ha provveduto a chiudere i sottopassaggi La Rotella, nella zona industriale, e quello di via Napoli per l'accesso sulla Statale 16.

Per la giornata di oggi, gli esperti di 3bMeteo.com segnalano un momentaneo miglioramento delle condizioni, con sole e temperature miti, attorno ai 23-24 gradi di massima. La situazione è destinata a peggiorare nuovamente in serata. Domani, invece, ancora piogge e temporali.