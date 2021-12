Rischio temporali e vento forte, weekend di maltempo sulla Puglia: allerta 'gialla' fino a domani

Un weekend dal tempo instabile, tra rischio di rovesci e temporali e il vento che si farà più forte, in particolare nella giornata di domani, domenica 12 dicembre. Sono due gli avvisi di 'condizioni meteorologiche avverse', con allerta 'gialla', emanati dalla Protezione civile regionale per le prossime ore.

Il primo, valido dalle 14 di oggi per le successive 24-30 ore, prevede "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia settentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

L'altro, valido dalla mezzanotte e per le successive 24 ore, riguarda i venti: sono previsti "forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione progressiva". Entrambi gli avvisi, in particolare, riguardano: Puglia centrale Adriatica, Puglia centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne.