Forti piogge sulla città di Bari, disagi alla circolazione stradale: allagato il sottopassaggio La Rotella

Disagi alla circolazione stradale, questa mattina, in varie zone di Bari a causa della forte pioggia abbattutasi in città fin dalle prime luci dell'alba. Diversi gli interventi di Polizia Locale e Vigili del Fuoco. In particolare è stata disposta la chiusura del sottopasso La Rotella nella zona industriale, allagato per via del nubifragio.