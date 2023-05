Temporale sulla città di Bari, disagi alla circolazione: chiuso il sottopasso La Rotella nella zona industriale

La forte pioggia abbattutasi sulla città di Bari ha provocato disagi alla circolazione dei veicoli e, in particolare, la chiusura del sottopasso La Rotella nella zona industriale del capoluogo pugliese. A darne notizia, su Telegram, è la Polizia Locale che raccomanda agli automobilisti di scegliere percorsi alternativi. Rallentamenti, a causa del temporale, si segnalano anche in altre zone della città e in Tangenziale.