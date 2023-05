Il maltempo flagella la Romagna: sulla linea ferroviaria Adriatica ritardi nei treni da e per la Puglia

L'incessante maltempo che ha provocato in questi giorni disastri e vittime nei centri della Romagna sta avendo come conseguenza collaterale quella dei ritardi nella circolazione dei treni, in particolare sulla linea Adriatica. E' giunto oggi alle 15 circa, con oltre ottore di ritardo, nella stazione centrale di Milano, l'Intervisi notturno partito da Lecce il 16 maggio alle 19.50.

Il convoglio, secondo quanto riporta l'Ansa, arrivato regolare ad Ancona, è stato deviato verso Firenze e da lì a Bologna e poi Milano. Ad aspettare i circa 160 passeggeri in stazione il personale di assistenza che distribuiva acqua e snack.

Trenitalia, in una nota, conferma che "alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. Sarà assicurata parte dell’offerta dei treni Intercity notte che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara-Ancona-Lecce. Sulla linea Av Trenitalia ha utilizzato treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori, in considerazione della necessaria riduzione di corse".

Tutte le strutture di RFI e Trenitalia "sono in continuo contatto - si legge ancora - con le Autorità competenti per adottare ogni misura per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria e ridurre gli inevitabili disagi ai passeggeri, anche con la più ampia e tempestiva informazione e assistenza possibile. Sono oltre 230 i tecnici di RFI al lavoro per il monitoraggio della rete e per l’assistenza nelle stazioni, oltre 560 le persone di Trenitalia e Trenitalia Tper impegnate per assistere i viaggiatori nelle stazioni e a bordo treno. Potenziata anche l’assistenza in modalità telematica attraverso sms, mail, app Trenitalia e siti web di rfi.it e trenitalia.com.