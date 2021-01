Aria gelida e vento forte sulla Puglia: sulla Murgia arrivano i primi fiocchi di neve, imbiancato anche Castel del Monte

L'inverno fa sul serio, anche in Puglia. E l'arrivo del "freddo russo", atteso per questo fine settimana anche sulla nostra regione, porta i primi fiocchi bianchi sulla Murgia. Precipitazioni nevose vengono infatti segnalate questa mattina da MeteOne Puglia e Basilicata, che ha mostrato in diretta i rovesci nevosi in corso tra Altamura e Corato. Imbiancata, secondo segnalazioni, anche Poggiorsini. I fiocchi bianchi hanno avvolto anche Castel del Monte. Per la giornata odierna, la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo 'gialla' per il vento.

Le previsioni di 3b Meteo

"Nel corso del weekend primo vero acuto dell'inverno: sulla Puglia affluiranno gelide correnti di origine artico-continentale, foriere di un marcato calo termico e di condizioni di moderata instabilità atmosferica. Nella giornata di sabato 16 non sono da escludere deboli nevicate intermittenti fino a quote di bassa collina nell'entroterra Murgiano; rovesci di graupel e grandine di piccolo diametro potranno raggiungere a tratti anche le aree pianeggianti e il litorale barese": è il commento del previsore di 3B Meteo per la Puglia, l'esperto Alex Guarini.

Per quanto riguarda il 'settore climatico Terra di Bari', per la giornata di oggi 3b Meteo prevede una "giornata con tempo variabile con cielo a tratti nuvoloso". "Attese locali precipitazioni che assumeranno anche carattere nevoso fino a quote molto basse. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti tesi dai quadranti nord-occidentali. Mare Adriatico molto mosso, mosso lo Ionio".

(Foto Instagram castel_del_monte)