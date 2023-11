Ondata di freddo e maltempo sul Barese: fiocchi di neve ad Altamura, forte grandinata a Bitetto

Qualche fiocco di neve e grandinate in provincia per un sabato di fine novembre dal sapore decisamente invernale: è quanto accaduto nel Barese dove la perturbazione in atto ha provocato un crollo delle temperature e condizioni piuttosto fredde sul capoluogo e, ancor di più, nei centri dell'area metropolitana.

Una piccola nevicata ha imbiancato Altamura e altre zone della Murgia. Fiocchi anche ad Alberobello, Conversano e Locorotondo.Un manto di grandine si è invece posato su BItetto. Situazioni simili sono state registrate in altre città limitrofe, come BItonto.