Maltempo in arrivo sulla Puglia: pioggia e vento forte, scatta l'allerta 'gialla'

L'arrivo di una perturbazione atlantica manda in archivio, anche in Puglia, la lunga parentesi di bel tempo che ha caratterizzato le festività natalizie. Già a partire da domani, 9 gennaio, infatti, sulla nostra regione si prevedono piogge e forti raffiche di vento.

Alla luce delle ultime previsioni, la Protezione civile regionale ha emanato un 'avviso di avverse condizioni meteo' con allerta gialla valido dalle otto di domani, lunedì 9 gennaio, per le successive dodici ore. Sono attese, in particolare, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale" in particolare sulla Puglia centro-settentrionale (inclusa la Puglia centrale bradanica, ricadente nel Barese) e, su tutta la regione, "venti forti o di burrasca dai quadranti meridionali, tendenti a ruotare da ovest-nord ovest con possibili mareggiate lungo le coste esposte".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com