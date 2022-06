Pioggia e forti raffiche di vento, allerta 'gialla' sulla Puglia

Ancora piogge e temporali sulla Puglia, accompagnate da forti raffiche di vento. Prosegue l'ondata di maltempo sulla nostra regione e sulla nostra provincia, con una nuova doppia allerta 'gialla' emanata dalla Protezione civile per la giornata di domani.

In particolare, dalla mezzanotte di venrdì 10 giugno e per le successive 20 ore, sono previste precipitazioni "da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitaivi cumulati da deboli a puntualmente moderati". Sono previsti inoltre, dalla mezzanotte e per le successive 24-36 ore, "venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte".

Pertanto, dalla mezzanotte del 10 giugno e per le successive venti ore è prevista "allerta gialla" per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale Adriatica, Puglia centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne. Dalla mezzanotte del 10 giugno e per le successive 24-36 ore è prevista allerta gialla per vento su tutta la Puglia.