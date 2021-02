Domenica dal tempo incerto, tra nuvole e allerta gialla per il forte vento. Rischio pioggia in serata

Le previsioni di 3B Meteo per domenica 7 febbraio. Allerta della Protezione civile per le raffiche di vento dalle tre di questa notte e per le successive 18-24 ore

Dopo un sabato di pieno sole, ci attende una domenica all'insegna della variabilità, con un peggioramento che si farà più tangibile in serata, con l'arrivo di qualche pioggia. A dominare la serata di domani, domenica 7 febbraio, sarà innanzitutto il forte vento. La Protezione civile regionale ha emanato infatti un'allerta gialla a partire dalle 3 di questa notte per le successive 18-24 ore. Sono previsti, su tutta la Puglia, "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca forte".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, ecco le previsioni di 3BMeteo.com: "A Bari domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 1.7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3125m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud".

(In foto, le previsioni per la serata di domenica 7 febbraio da 3bmeteo.com)