Vento forte e raffiche di burrasca, scatta l'allerta 'gialla' sulla Puglia

Dalla pioggia battente al vento forte: se la giornata odierna è stata caratterizzata da acquazzoni (e relativi disagi), per domani, 11 gennaio, è prevista una nuova allerta gialla, questa volta per vento, sulla tutta la Puglia, compreso il territorio del Barese.

In particolare, l'avviso di avverse condizioni meteo diramato dalla Protezione civile regionale, prevede dalle 20 di oggi lunedì 10 gennaio, e per le successive 28 ore, "venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte".

Non sono previste invece, precipitazioni: secondo le previsioni di 3bmeteo.com, sono attesi su Bari "cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1489m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso".