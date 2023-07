Manca il numero legale in Consiglio regionale, salta l'approvazione delle norme per lo sconto sulle bollette della luce

"I consiglieri che dicono di meritare il Trattamento di Fine Mandato fanno mancare per la terza volta il numero legale in Consiglio regionale su un provvedimento, questo si, utile ai pugliesi. Si trattava della legge recante 'Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica', e cioè lo sconto sulle bollette della luce. Solo 20 in aula su 50, il prossimo consiglio rinviato al 20 settembre". Sono queste le parole con cui la segretaria della Cgil Puglia, Gigia Bucci, commenta la mancata approvazione della legge regionale.