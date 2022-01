Pochi medici per 118 e presidi di continuità assistenziale, i sindacati chiedono incontro ai sindaci: "A rischio servizi essenziali"

In una nota l'intersindacale medici scrive all'Anci Puglia per ottenere un confronto in merito alle possibili difficoltà per i cittadini che la carenza di medici potrebbe creare per i servizi di Guardia Medica ed emergenza-urgenza