'Febbre' Maneskin a Bari: a marzo 2023 il live al Palaflorio, biglietti già esauriti

E' già 'febbre' Måneskin a Bari: la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che negli ultimi anni è diventata un fenomeno musicale mondiale sarà in concerto al Palaflorio il prossimo 31 marzo.

Si tratta dell'unico appuntamento in Puglia tra le date del segmento italiano del loro Loud KIds Tour con cui in questi mesi hanno girato il mondo e che in autunno vedrà numerose tappe in Nordamerica. Da febbraio, invece, si sposteranno in Italia dove, per una quindicina di date da a nord a sud. Il concerto del Palaflorio è andato tutto esaurito in pochissimo tempo, a conferma di un successo senza limiti per la band romana che in questi giorni ha presentato il nuovo singolo, The Loneliest, già diventato una hit internazionale.