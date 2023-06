Autori ed editori si ritrovano nei luoghi simbolo della città: a Bari torna l'evento 'Lungomare di Libri'

La manifestazione letteraria trasformerà Bari in una grande libreria a cielo aperto. Si svolgerà, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, la terza edizione di 'Lungomare di Libri': l'evento, cui parteciperanno librai ed editori del territorio, in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia, sarà realizzato in alcuni luoghi simbolo della città. Le location scelte per la rassegna si estendono nel Borgo storico e lungo la Muraglia, da Largo Vito Maurogiovanni al Fortino Sant’Antonio, fino a Piazza del Ferrarese, al Mercato del pesce e allo Spazio Murat. Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina a Palazzo di Città.

'La fantasia è un posto dove ci piove dentro' è il titolo del tema scelto per questa edizione: il riferimento al grande potere dell’immaginazione è anche un omaggio a Italo Calvino a cent’anni dalla nascita, attraverso le suggestioni che scaturiscono da questa sua citazione, tratta dalle Lezioni americane.

Presentazioni editoriali, lezioni magistrali, convegni, momenti di approfondimento, azioni pittoriche, attività per bambine e bambini, consigli di lettura e reading si alterneranno nell’arco di tre giorni, dal pomeriggio alla sera, per dare slancio alla fantasia attraverso la lettura e i tanti linguaggi della scrittura, dai romanzi ai saggi, dai libri per ragazze e ragazzi, passando per le serie televisive e i podcast. I temi affrontati spaziano dalle questioni di respiro sociale e collettivo agli argomenti più intimi e personali, tra cui: l’accoglienza e la solidarietà, le biblioteche come cuori pulsanti di cultura e aggregazione, i meccanismi del potere governativo, il rilancio dell’economia, la precarietà non solo economica, ma anche sociale, sanitaria e geopolitica, l’impegno civile, la rinascita personale, le sfide verso l’ignoto e il coraggio di superare i propri limiti.

La terza edizione di Lungomare di libri è promossa dal Comune di Bari e dall’associazione 'I Presìdi del libro', con il sostegno della Regione Puglia, ed è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia, alle case editrici pugliesi con l’organizzazione dell’Ape (Associazione Pugliese Editori), Partner Fondazione Puglia. Un progetto di promozione del libro e della lettura ispirato alla fortunata formula di Portici di Carta a Torino, che passa attraverso la promozione turistica dei centri storici cittadini e il coinvolgimento delle fertili realtà territoriali della filiera editoriale, come le librerie indipendenti, le biblioteche e gli editori locali.

Il calendario di eventi conta quasi 50 ospiti per più di 30 appuntamenti, decati ai grandi e ai più piccoli: sulla Muraglia, nel tratto compreso tra piazza del Ferrarese e largo Vito Maurogiovanni, torna il caratteristico serpentone con 35 casette complessive, che ospitano 23 librerie di Bari e della Città Metropolitana e 36 editori pugliesi associati ad Ape.

La manifestazione prenderà il via venerdì 30 giugno alle ore 18 in piazza Ferrarese con la grande azione di pittura collettiva VisibileInvisibile. Skyline, a cura del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli in collaborazione con Salone Internazionale del Libro di Torino e Bari Social Book, ispirata all’immaginario delle Città invisibili di Italo Calvino. Linee, forme e colori, sulla vasta superficie pittorica, daranno vita a un inedito skyline ottenuto componendo, su un’unica linea d’orizzonte visivo, tra realtà e immaginazione letteraria, anche gli edifici e i monumenti più suggestivi di Bari, città che ospita l’evento, e di Torino, da anni capitale internazionale del libro. Il programma completo è consultabile a questo link.

"Giunto alla sua terza edizione, Lungomare di Libri è un appuntamento che in questi anni ha saputo farsi strada e diventare un punto di riferimento nel panorama variegato degli eventi culturali pugliesi - ha dichiarato il sindaco di Bari, Antonio Decaro - Una libreria a cielo aperto che si arricchisce di importanti testimonianze letterarie, locali e nazionali, per raccontare il mondo attraverso l’arte della scrittura. Siamo orgogliosi del programma ideato quest’anno, che non avrebbe potuto trovare ispirazione migliore se non nelle pagine di uno dei più grandi autori italiani di tutti i tempi, Italo Calvino, che ha ispirato milioni di scrittori e lettori in tutto il mondo. Anche quest’anno Lungomare di libri si arricchirà della presenza e del lavoro dei librai e delle case editrici del territorio che quotidianamente rappresentano un presidio di cultura nelle nostre città. Era importante per noi realizzare questa manifestazione con il loro contributo perché siamo fermamente convinti che la crescita di una comunità passi anche attraverso la valorizzazione dell’impresa culturale che per noi è un settore strategico per lo sviluppo dell’intero Paese".

"La terza edizione di Lungomare di libri è un traguardo importante, se pensiamo che si tratta di un’avventura cominciata in piena pandemia, mentre era ancora in vigore il coprifuoco - ha sottolineato l'assessora comunale alle Culture, Ines Pierucci - È una sfida nella quale abbiamo fortemente creduto e in cui hanno creduto, sin dall’inizio, la Regione Puglia e il Salone internazionale del Libro di Torino, che ringrazio di cuore. In questi anni abbiamo acquisito la collaborazione dei Presidi del libro, e nel 2023 al nostro fianco torna anche Confindustria con l’anteprima dei finalisti del Premio Campiello, mentre resta confermato il sostegno di Fondazione Puglia. Con i librai, i veri protagonisti della manifestazione, ancora più numerosi in questa edizione, abbiamo scelto il tema, gli autori e il programma, con importanti riflessioni sul ruolo delle librerie. Siamo particolarmente soddisfatti anche per la grande partecipazione degli editori, quest’anno accolti nel Mercato del pesce con le attività rivolte ai più piccoli con Bari Social Book e Castello di Rivoli. Lungomare di libri è per noi un laboratorio prezioso che auspichiamo cresca sempre più all’insegna della promozione del libro, della lettura e delle professioni che vi ruotano attorno. È una grande festa per chi vi partecipa e, insieme, un’occasione per fare rete tra i professionisti del settore. È la manifestazione che valorizza la lettura sul nostro splendido lungomare, nella cui poesia Calvino avrebbe trovato la sua settima lezione americana".

"Abbiamo sentito la necessità di legare il tema di quest’anno a una ricorrenza molto significativa per la letteratura italiana, quella del centenario di Italo Calvino, dalle cui parole abbiamo tratto lo spunto per ragionare in termini di fantasia, immaginazione e scoperta -ha commentato Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino - È in arrivo, infatti, un’edizione sull’onda della creatività, una terza edizione che sancisce il successo di un progetto nato dall’idea originaria di promuovere il libro e la lettura attraverso la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Siamo felici di questo scatto in avanti di Lungomare di libri, caratterizzato da più appuntamenti, più editori, più librai, a riprova della vitalità che ruota attorno al libro in Puglia e non solo".

"Straordinaria adesione degli editori pugliesi alla chiamata dell’Associazione Pugliese Editori per la partecipazione alla III edizione di Lungomare di libri - ha spiegato Livio Muci, Presidente Associazione Pugliese Editori - Questa volta gli editori pugliesi animeranno con i loro libri uno spazio fortemente simbolico per la città di Bari e cioè l’ex Mercato del Pesce che l’Amministrazione comunale apre ai cittadini dopo un importante intervento di recupero. Tre giornate di incontri ed eventi all’interno della struttura e la presenza all’esterno di una considerevole esposizione di libri, significativa produzione degli stessi editori. La regione è interamente rappresentata dalla punta di Santa Maria di Leuca fino al Gargano. Un grande evento per la cultura, pochi giorni dopo il grande successo dello stand Puglia al Salone del Libro di Torino".