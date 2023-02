A Bari la manifestazione 'Running heart': domani elettrocardiogrammi gratuiti in Piazza Ferrarese, domenica la corsa podistica

Sabato l'incontro con i cardiologi e gli endocrinologi in piazza Ferrarese, domenica la gara podistica. A Bari il prossimo weekend sarà dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nel nostro Paese sono la principale causa dei decessi. Promossa dalla Delegazione Pugliese dell?Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco), in collaborazione con l?associazione Ama Cuore Bari Odv e l?organizzazione sportiva Bari Road Runners Club, si svolgerà la quinta edizione della Running Heart, la corsa del cuore

'Dedichiamo tempo al nostro cuore' è lo slogan lanciato quest?anno dall?Anmco Puglia, che per l?occasione ha previsto una serie di iniziative utili ad aiutare le persone a conoscere lo stato di salute del proprio sistema cardiovascolare.

Domani, sabato 18 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, nel 'Villaggio del Cuore' allestito in piazza del Ferrarese, si potrà effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma refertato dai medici cardiologi dell'Anmco Puglia e un controllo della glicemia a cura dei medici dell?Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, coadiuvati dai volontari dell?associazione Diabetici Baresi.

Nel 'Villaggio del Cuore' saranno allestite 5 unità mobili, di cui una dedicata alle persone con disabilità con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con autismo.

Tutti coloro i quali effettueranno gli screening avranno l?opportunità di usufruire della 'BancomHeart Card', una cassaforte virtuale in cui verranno accuratamente custoditi i dati clinici personali, quali i valori pressori e l?elettrocardiogramma, che potranno essere sempre consultati navigando nell?area personale del portale www.bancadelcuore.it.

Le iniziative sulla prevenzione non si concluderanno sabato ma proseguiranno sino alla fine del mese: chi si iscriverà alla corsa infatti, grazie all?iniziativa di Federfarma Bari, potrà eseguire gratuitamente un elettrocardiogramma nelle farmacie aderenti.

Domenica 19 febbraio, dalle ore 10 spazio alla manifestazione podistica. Tre le distanze che si potranno percorrere: 10 chilometri circa per la gara riservata agli atleti o per la corsa non competitiva; 5 chilometri circa per la corsa non competitiva; 3,5 chilometri circa per la passeggiata a Bari vecchia.

Le linee di partenza e di arrivo sono state tracciate in piazza del Ferrarese. La gara e le corse si snoderanno su corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e il lungomare Nazario Sauro, con giro di boa in corrispondenza del palazzo dell?INPS, per la corsa di 5 km, e di Torre Quetta, per la gara e la corsa di 10 km. Il percorso della passeggiata ludico-motoria, invece, si articolerà lungo i vicoli di Bari vecchia e la muraglia toccando la cattedrale di San Sabino, la chiesa di Santa Scolastica e la basilica di San Nicola. La gara competitiva è riservata agli atleti regolarmente iscritti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e agli enti di promozione, nonché ai possessori della 'Run Card'(portale internet di riferimento www.icron.it). L?iscrizione a una delle due corse non competitive e alla passeggiata potrà essere effettuata entro sabato pomeriggio presso il 'Villaggio del Cuore', in fase di allestimento in piazza del Ferrarese. Il ticket costa 13 euro e dà diritto a ricevere la sacca, la maglia tecnica, i gadget offerti da alcuni sponsor e la pettorina, che si potranno ritirare domani, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20, e domenica, dalle ore 8 alle 9.30.