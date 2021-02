'Stringimi più forte': in centro centinaia di poster, l'originale idea di marketing del musicista giovinazzese

Sul manifesto compaiono due cuori abbracciati, il messaggio 'Stringimi più forte' e un qr code. A Bari, per le vie del centro ne sono comparsi a centinaia: è l'azione di guerrilla marketing realizzata dal musicista di Giovinazzo Vincenzo Stallone, in arte 'Junior V', per celebrare l'uscita del suo ultimo album: “Sconosciuti che conoscono l’amore”. Un'originale idea per San Valentino, che si richiama al titolo del suo singolo 'Stringimi più forte', lo stesso che si può riprodurre se si inquadra il qr code sui manifesti con il telefonino.

"In questo periodo di distanziamento sociale e lockdown non è possibile abbracciarsi come in tempi normali - commenta l’artista- così ho voluto almeno virtualmente mandare un messaggio affettuoso e positivo nel giorno di San Valentino". L’amore che è il tema principale affrontato nelle dieci canzoni che compongono il nuovo album, è inteso non solo come sentimento romantico di coppia, ma anche come veicolo di positività, empatia e aiuto reciproco in questo periodo di pandemia.