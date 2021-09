"Nomina degli scrutinatori per le elezioni", ma il comune è Polpenazze del Garda: falso cartello appeso a Triggiano

"Convocazione della Commissione elettorale per la nomina degli scrutinatori". Il cartello con l'annuncio è comparso nella nottata su una bacheca elettorale a Triggiano, peccato però che il comune indicato non fosse quello nel Barese, ma Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia. Naturalmente un falso, nonostante il comune vada effettivamente alle elezioni a inizio ottobre, che il sindaco Antonio Donatelli ha subito marcato come tale attraverso i social: "Questa notte qualche “burlone” si è divertito a mettere un manifesto di Polpenazze al posto del Comune di Triggiano - scrive - È evidente che il Comune non ha nulla a che fare con il manifesto, mancando il timbro comunale e la firma del sindaco".

A rendere ancora più palese la falsità dell'avviso, come ricordava il sindaco, c'è anche il fatto che l'avviso era stato attaccato solo su una bacheca e non su tutte come si è solito fare in queste occasioni. "Spero sia stato solo qualcuno che voleva fare uno scherzo al sindaco, e non altri che volevano tirare un colpo basso. Fa nulla, quando potremo ci faremo una vacanza a Polpenazze del Garda" spiega.